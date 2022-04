Fan van ‘Mocro Maffia’? Dan is deze nieuwe serie met Robert de Hoog iets voor jou

Met in de hoofdrol niemand minder dan Robert de Hoog.

Onderwereld van Utrecht

De serie Sleepers gaat over een corrupte agent die manoeuvreert tussen de recherche en de onderwereld van Utrecht. De wereld van rechercheur Martin Oudkerk (Robert de Hoog) stort in wanneer zijn surrogaatvader Henk vermoord wordt. Henk heeft lang geleden mensen naar de politieschool gestuurd om informatie door te geven aan zijn criminele organisatie. Wanneer een nieuwe lichting criminelen de leiding pakt in de Utrechtse onderwereld, raakt Martin gevangen tussen twee werelden. Kan hij zijn gezin beschermen?

Robert de Hoog

De opnames zijn deze week van start gegaan. Robert gaat bij deze serie voor het eerst ook aan de slag als creative producer. “We vertellen met Sleepers een verhaal over personen die verstrikt raken in een verschrikkelijke wereld en alles op alles moeten zetten om hieruit te komen om hun geliefden te beschermen”, vertelt hij. “Ik ben dankbaar dat Videoland en Fiction Valley ons de gelegenheid geven om met een fantastische crew en cast deze serie te maken. Sleepers is een fictief verhaal, maar zou zomaar morgen in de krant kunnen staan.”

Andere rollen zijn weggelegd voor Maryam Hassouni, Teun Kuilboer, Hans Kesting, Rifka Lodeizen, Dilan Yurdakul, Julmar Simons en Hans Dagelet.

Bron: RTL/Videoland