Fan van ‘Uitstel van executie’? Martijn Krabbé komt met een nieuw soortgelijk programma

Presentator Martijn Krabbé verklapt dat hij bezig is met een spin-off van het programma.

Een vervolg van Uitstel van executie

Wise Monkeys is het productiebedrijf van onder meer Martijn Krabbé en maken programma’s zoals Kopen zonder kijken, De moeite waard!? en dus ook Uitstel van Executie. In mei 2022 was de laatste aflevering van dat tv-programma te zien (Martijn was toen zelfs in tranen), maar er lijkt nu toch een soort vervolg te komen.

Vertrouwde gezichten naast Martijn Krabbé

“In mijn nieuwe tv-project Uitstel van Executie: met raad en daad, ga ik samen met de vertrouwde gezichten van Uitstel van Executie proberen om steeds op één plek in 72 uur zoveel mogelijk woonproblemen op te lossen”, vertelt hij in een video op de Instagram Stories van Wise Monkeys. Dat betekent dat ook bouwkundige Duncan Abrahams, budgetcoach Eef van Opdorp en makelaar Alex van Keulen er weer bij zullen zijn.

Je kunt je nog aanmelden

Elke week staat de vertrouwde bouwkeet in een andere gemeente, waar het team zoveel mogelijk problemen probeert op te lossen. Het is een soort mix tussen de programma’s Uitstel van Executie en De rijdende rechter. Deze problemen kunnen namelijk met van alles te maken hebben, dus mocht je ergens mee zitten? Ze zoeken nog deelnemers!

Ben (of ken) je iemand met een financieel, woon-, huis- of burenprobleem? En wil je dolgraag geholpen worden door Martijn en zijn team? Dan kun je je nog aanmelden voor deze nieuwe editie van Uitstel van Executie.

Bron: Instagram