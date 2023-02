Fans van ‘Bridgerton’ opgelet: de spin-off ‘Queen Charlotte’ is vanaf déze datum te zien

En die laatste verschijnt sneller dan je denkt.

Queen Charlotte: a Bridgerton story

De spin-off is getiteld Queen Charlotte: a Bridgerton story en zal uit zes delen bestaan. De streamingdienst heeft nu een teaser gedeeld en daarin noemen ze de releasedatum.

Op déze datum te zien

Namelijk: 4 mei. Zo heel lang hoeven we dus niet op deze spin-off te wachten. Even gemist waar het over gaat? De serie volgt de jonge Queen Charlotte, die gespeeld wordt door de 21-jarige actrice India Amarteifio. In de spin-off gaan we vooral zien hoe haar liefdesverhaal met George begint.

Verleden en toekomst

“Je krijgt verhalen uit het verleden te zien die je leren over de verhalen van de toekomst”, zegt uitvoerend producent Shonda Rhimes erover. Actrice Golda Rosheuvel die in Bridgerton de volwassen koningin Charlotte speelt, een nogal brutale en bemoeizuchtige royal, zal dan ook in de spin-off te zien zijn.

Derde seizoen Bridgerton

Zit jij vooral met smart te wachten op het derde Bridgerton-seizoen? Dan moet je nog even geduld hebben. Deze staat namelijk voor het einde van het jaar op de planning. Hierin gaan we zien hoe de liefde opbloeit tussen personages Colin en Penelope.

Bekijk de preview van de spin-off hier:

Samen films of series kijken is natuurlijk het allergezelligst. Kan dat om wat voor reden dan ook fysiek even niet met jouw favoriete filmmaatje? Geen zorgen: techvlogger Nina heeft dé oplossing voor je:

Bron: Netflix