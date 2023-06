Fans van ‘De slimste mens’ opgelet: op déze datum begint het nieuwe seizoen

Pak je agenda er snel bij en omcirkel maandag 31 juli, want dan gaat het 22e seizoen van De slimste mens van start.

Dagelijkse quiz

In de populaire kennisquiz met Philip Freriks als presentator nemen drie wisselende bekende Nederlanders het dagelijks tegen elkaar op in verschillende rondes, zoals 3-6-9, Open Deur, Puzzel en Galerij. De winnaar van de dag gaat automatisch door naar de volgende dag. De twee overige BN’ers gaan in de finale nog een laatste keer de strijd met elkaar aan. De persoon die het snelst op 0 seconden staat, gaat helaas naar huis.

‘De slimste mens’ blijft populair

Uiteraard zijn presentator Philip Freriks en kritisch jurylid Maarten van Rossem weer van de partij. Afgelopen seizoen ging dichter Martin Rombouts er met de befaamde titel vandoor. De finale werd door bijna 3 miljoen mensen bekeken. Deze kijkcijfers bevestigen hoe populair de tv-quiz nog altijd is.

Bekende Nederlanders

Het is helaas nog niet bekend welke bekende Nederlanders het aandurven om plaats te nemen in de bekende stoelen. Wie zal uiteindelijk het stokje van Martin Rombouts overnemen en mag zichzelf deze zomer de slimste mens noemen? Op vrijdag 8 september weten het.

Het 22e seizoen van De slimste mens is vanaf maandag 31 juli elke doordeweekse dag te zien om 20.25 uur op NPO 1.

Bron: Ster, Televizier