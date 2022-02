De programma’s hebben namelijk veel met elkaar gemeen: zo spelen ze zich af op de Filipijnen, moeten kandidaten overleven op een onbewoond eiland én worden ze gepresenteerd door Dennis. Nee, niet Dennis Weening, die jarenlang Expeditie Robinson presenteerde, maar door Dennis van der Geest.

Million dollar island

In Million dollar island vertrekken 100 onbekende Nederlanders, die ook elkaar niet kennen, naar een onbewoond eiland op de Filipijnen. Zij strijden om een geldbedrag van maar liefst 1 miljoen euro. Het enige wat ze hoeven te doen is 2 maanden lang op het eiland blijven.

Polsbandjes

Alle kandidaten krijgen een bandje om hun pols. Als ze starten staat er 10 duizend euro op dat bandje. Wil er een kandidaat naar huis? Dan moet hij of zij het polsbandje aan een achterblijver geven. Vrienden maken is dus cruciaal.

Spectaculaire spellen

Maar er is nóg een manier om aan bandjes, en dus geld, te komen. Er worden namelijk spellen gespeeld op het eiland, met de bandjes als inzet. Winnen is ontzettend belangrijk, want geld is macht op het eiland. Wanneer een kandidaat waardeloos wordt, moet hij of zij naar huis.

