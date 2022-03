Fans van ‘Klassiekers met Kleinsma’ opgelet: er komt een nieuw seizoen

In dit programma praat de zangeres met verschillende gasten. Elke week komt er een andere collega uit haar vakgebied langs en kletsen ze over Nederlandse liedjes. De opzet van het programma is onveranderd. Wat maakt liedjes zo mooi, goed of ontroerend en waarom weten ze iedereen zo te raken?

Muzikale pareltjes

“Met mijn gasten neem ik een duik in de schatkamer van het Nederlandstalige lied”, vertelt ze in een interview met Libelle. “Denk aan Annie M.G. Schmidt, Harry Bannink, Wim Sonneveld en Toon Hermans, maar ook aan nummers van Brigitte Kaandorp en Maarten van Roozendaal. Ze behoren stuk voor stuk tot ons muzikaal cultureel erfgoed. Er zitten zulke pareltjes tussen.”

Zinderend duet

Welke gasten Simone dit jaar aan tafel ontvangt, wordt op een later moment bekendgemaakt. Wel kan Omroep MAX verklappen dat er een zinderend duet zal plaatsvinden tussen Simone en één van de grootste cabaretiers van Nederland. Ook wordt ze door verschillende nieuwe gasten uitgedaagd om een lied buiten haar comfort zone te zingen.

Gecoacht door Hanneke Groenteman

In het vorige seizoen sprak Simone met André van Duin, Jörgen Raymann, Brigitte Kaandorp, Jenny Arean, Stef Bos en Paul de Leeuw over fragmenten uit de Nederlandse kleinkunst.

Het format is een oud idee van Guus Verstraete, haar man die vier jaar geleden overleed. “Dat maakt het extra leuk.” Uiteindelijk wilde Omroep MAX het wel hebben en vroeg Simone om het te presenteren. “‘Ik?’, zei ik. ‘Maar zoiets heb ik nog nooit gedaan! Ik vind dat doodeng! Presenteren is een vák.’ Maar Hanneke Groenteman wilde me wel coachen en dat was énig. Daar heb ik zo veel aan gehad. Ik zie mezelf nu als een gesprekspartner met een prachtige line-up van heel diverse gasten.”

Bron: Omroep MAX