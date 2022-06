Feest der herkenning bij kijkers ‘Ten minste houdbaar tot’

Vooral hoofdrolspeelster Ricky Koole krijgt veel lof op Twitter.

Ten minste houdbaar tot

Deze nieuwe komedieserie gaat over Anna (Ricky Koole) en Paul (Ruben van der Meer). Nu hun puberende kinderen het huis gaan verlaten, breekt voor hen een nieuwe fase aan: ‘De zeven vette jaren’. Eindelijk tijd voor elkaar! Maar door een vaginale verzakking, stemmingswisselingen en opvliegers komt Anna erachter dat ze in de overgang zit. Dat in combinatie met een uitgestelde carrière wegens de zorg voor de kinderen, Paul die een promotie krijgt op zijn werk én alle perikelen die bij puberende kinderen horen, zorgt voor hilarische taferelen.

Ongemakkelijk

In de tweede aflevering is zoon Job jarig. Anna probeert hem ‘s ochtends te verrassen met een lekker ontbijt en een versierd huis. Ook is ze van plan een lekkere taart te maken voor zijn feestje ‘s middags, maar daar zitten Job en zijn zus Mila niet op te wachten. De rest van de dag zit ook alles tegen. De eieren zijn op, Anna valt uit tegen haar baas, Paul heeft geen tijd om haar te helpen en of dat nog niet genoeg is valt ze ook nog uit tegen haar dochter, die er net achter is gekomen dat haar vriendje vreemdgaat. Het hele feestje loopt hierdoor in de soep!

Herkenbare situaties in Ten minste houdbaar tot

De grappige én ongemakkelijke situaties in de serie zijn voor de kijkers heel herkenbaar. “Hahaha lekker aangedikt maar ook feest der herkenning”, schrijft een kijker. Ook zijn ze louter positief over de acteerkunsten van Ricky Koole die Anna speelt. Zo reageert iemand met: “Ricky Koole is geniaal! Jammer dat de afleveringen zo kort zijn.”

Bron: Ten minste houdbaar tot