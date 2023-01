Feest: WIDM-koppel Airen en Taeke zetten déze romantische stap in hun relatie

Hoewel beiden Wie is de mol? niet wonnen, gingen ze niet helemaal met lege handen naar huis: ze kregen elkaar. En nu ontvouwt hun romance zich binnenkort zelfs tot een gevalletje ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. De twee stappen namelijk in het huwelijksbootje!

Lol maken

Liefde op het eerste gezicht was het overigens niet, vertelde Airen eerder in een interview met Libelle. “Ik vond hem toen helemaal niet leuk en mijn relatie van acht jaar was net twee weken voor de opnames uitgegaan. Ik zou eindelijk single zijn. Even lekker niks, mijn eigen plekje in Utrecht, lol maken.” Nou, dat pakte even nét iets anders uit, getuige het blije nieuws van vandaag.

‘Trots op ons’

Op Instagram – waar anders? – deelt Airen het nieuws met haar ruim 43.000 volgers. Onder een foto van zichzelf, waarop ze vol trots haar linkerhand opsteekt, vertelt ze over Het Aanzoek. ‘Op zijn verjaardag heeft hij me gevraagd’, begint ze. Ze is ‘overvallen, verliefd en trots op ons’. Om misverstanden te voorkomen, benadrukt ze nog maar eens dat ze ‘ja’ heeft gezegd. Bekend Nederland is in haar nopjes. Onder anderen Bas Smit, Shelly Sterk, Patty Brard, Britt Dekker en Kirsten Schilder feliciteren haar met de nieuwe accessoire om haar ringvinger.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Airen Mylene (@airenmylene) op 16 Jan 2023 om 12:26 PST

Hobbels op de weg

Het is niet de eerste grote mijlpaal die Airen en Taeke samen vieren. Eerder kregen ze zoontjes Bodhi en Foss. Hoewel het een sprookje lijkt, was het dat niet altijd. Zo sprak Airen openhartig over de aanslag die het ouderschap op hun relatie is geweest.” Na de geboorte van Bodhi werd het op een gegeven moment zo’n geregel dat we meer een bedrijf waren dan een gezin.” Gelukkig is alles nu weer (meer dan) koek en ei!

Bron: Instagram