Feestelijk nieuws: Joop van den Ende (79) wordt weer opa

En dat is ook leuk nieuws voor Chantal Janzen. Hoe dan? Dat leggen we je uit!

Baby onderweg

Vincent van den Ende is namelijk samen met Esmée Geeratz, de dochter van Marco Geeratz, met wie Chantal al jaren getrouwd is. Op Instagram deelt Esmée een video waarin ze haar zwangerschap bekendmaakt.

Video

In deze video zien we zoete beelden van het stel, gevolgd door Esmées beginnende babybuik en echobeelden. Ze schrijft er “Here comes the sun” bij. Joop en Janine hebben al één kleinkind. In april vorig jaar beviel hun dochter Iris van zoontje Liam.

