Fenna deelt mysterieuze update na B&B Vol Liefde-avontuur: “Alles ging als een sneltrein!”

Fenna deelt een rits aan vrolijke kiekjes die in Portugal zijn gemaakt. “Woah, dat was hem dan, de allerlaatste aflevering van B&B Vol Liefde!”, zo schrijft ze erbij. “In totaal ben ik ruim anderhalve week in de B&B geweest. In die tijd moest ik wennen aan de camera’s èn tegelijkertijd mijn gevoel voor Martijn ontdekken. Alles ging als een sneltrein. Ik begrijp dat iedereen heel erg nieuwsgierig is naar hoe het nu tussen ons gaat. Helaas moeten jullie nog héél even geduld hebben.. Begin volgende week volgt een update.”

“Je bent en blijft een bijzonder mens”

Hoewel we dus nog even moeten wachten op het verlossende nieuws, blijkt één ding wel: Fenna en Martijn kunnen het nog prima met elkaar vinden. Fenna richt zich namelijk tot slot ook nog even tot de B&B-eigenaar. “Lieve Martijn, nogmaals bedankt voor alles. De afgelopen weken waren niet makkelijk voor je; een hoogseizoen draaien terwijl je ook nog probeert om de afleveringen te bekijken plus de daarbij behorende reacties! Ik heb zoveel respect voor je hoe je dit allemaal hebt gedaan. Je bent en blijft een bijzonder mens en ik ben blij dat ik je heb leren kennen.”

