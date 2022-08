Ferdi Bolland spreekt over zijn deelname aan ‘Beste Zangers’: “Alle tranen zijn oprecht”

Eerder legde Claudia de Breij die ook meedoet aan dit nieuwe seizoen van Beste Zangers uit waarom er veel gehuild wordt in het programma. Ferdi twijfelde aanvankelijk aan de echtheid van de emoties. Maar nu hij zelf heeft meegedaan aan het tv-programma denkt hij daar toch heel anders over.

Hechte groep

“Het heeft te maken met het feit dat je met die groep heel hecht wordt”, legt hij zondag uit in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. “Daarnaast zijn de deelnemers afgezonderd van de buitenwereld én zijn de nachten korter. Er worden elke avond twee afleveringen opgenomen. Door die vermoeidheid zijn de deelnemers gevoeliger.”

Daarnaast waren er de emotionele uitlatingen die Roxeanne Hazes in de aflevering van donderdag deed over haar bijzondere jeugd en de band met haar moeder Rachel. Dat zorgde de afgelopen dagen voor nieuwe onderlinge onrust binnen de familie Hazes.

Ruzie met Rob

Ferdi sprak in het radioprogramma ook even kort over de ruzie met zijn broer Rob, met wie hij jarenlang het duo Bolland & Bolland vormde. Zijn deelname aan Beste Zangers is een van de oorzaken voor de broedertwist. Rob zei dat hij niet is gevraagd voor het programma omdat hij ziek is, maar Ferdi zegt dat hij zelf al jarenlang in gesprek was over een solodeelname aan de show.

Totaal verschillende mensen

De producer en muzikant wil er alleen over kwijt dat ze ondanks de onenigheid nog steeds samenwerken aan de musical over de Oostenrijkse zanger Falco. “Want we zijn wel professionals”, wil hij kwijt.

Hij en zijn broer zijn “totaal verschillende” mensen. “Ja, we zijn broers. Maar daar houdt het ook echt mee op. De verschillen zijn reden voor onmin, maar ook de kracht voor het creatieve.”

Bron: XXX