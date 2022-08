Ferri Somogyi over nieuw seizoen ‘GTST’: “Dit wordt de zwaarste verhaallijn ooit”

Ferri speelt in de soap de rol van Rick de Jong, die een nogal prominente rol in de cliffhanger heeft. We konden namelijk zien dat de zwangere vrouw van Rick, Shanti, na een explosie in hun flat in het ziekenhuis belandde om te bevallen van hun dochter. Tijdens de bevalling treden er complicaties op en de grote vraag is dan ook hoe het uiteindelijk eindigt. Ferri draait er niet omheen: “Het gaat waarschijnlijk niet goed aflopen voor een van de twee. De vraag is of Shanti terugkomt en hoe het met het kind is.”

Extra dankbaar voor de thuissituatie

Volgens Ferri wordt het heel emotioneel. “Wat er daarna gebeurt, is iets wat veel kijkers zal raken. Mensen bij ons intern die de nieuwe afleveringen hebben gezien, waren aan het janken.” De verhaallijn komt ook bij Ferri hard aan. “Ik heb zelf een gezin. Je leert als acteur een scène niet mee naar huis te nemen, maar ik heb er nu voor gekozen om mij open te stellen en ben heel diep gegaan. Dan komt alles heel dichtbij. Ik ben nu extra dankbaar voor mijn thuissituatie en denk dat de kijkers dat ook gaan ervaren.”

Ferri Somogyi kan zich geen betere baan voorstellen

Fans hoeven volgens Ferri niet bang te zijn dat hij de soap binnenkort weer verlaat. “De wens om zelf op te stappen is er momenteel absoluut niet. In totaal ben ik nu 21 jaar te zien in GTST en ik kan me geen betere baan voorstellen.”

Bron: De Telegraaf