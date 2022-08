Ferry Doedens vertelt openhartig over reden van ontslag bij GTST én onthult of hij zal terugkeren

“Ik heb natuurlijk dertien jaar in Goede Tijden gezeten, waar ik niet altijd het braafste jongetje van de klas was. Maar mijn karakter wel heel populair was, Lucas. En toen kwam corona natuurlijk”, zo begint Ferry zijn verhaal.

“Dat heeft me toen eigenlijk een beetje gek gemaakt”

Ferry liet destijds duidelijk weten dat hij lak had aan de coronamaatregelen, waarop RTL besloot hem twee weken op non-actief te zetten. Voor Ferry brak toen een zware periode aan waarin hij paranoïde werd en niet naar de supermarkt durfde. “Dat heeft me toen eigenlijk een beetje helemaal gek gemaakt.” De acteur raakte naar eigen zeggen in paniek en kreeg ontslag. “Toen ben ik OnlyFans begonnen, maar meer dat ik dacht: ik moet nu geld gaan verdienen.”

“Ik ben niet gebeld”

De acteur kreeg destijds de nodige kritiek over zich heen vanwege zijn carrièreswitch maar laat weten hier geen spijt van te hebben. “Ik heb er net een huis van kunnen kopen, dus ik ben hartstikke blij.” Desondanks ziet hij het ook wel weer zitten om terug te keren in Meerdijk. “Het lijkt me hartstikke leuk. Ik moet zeggen dat ik dat dertien jaar met heel veel passie en liefde heb gedaan. Ik vond mijn karakter, Lucas Sanders, echt helemaal te gek. Ik ben niet gebeld, maar als ze me ooit zouden bellen sta ik zeker open voor een kopje koffie.”

Bekijk de rest van het interview hieronder:

Bron: YouTube