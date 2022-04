AMSTERDAM, 27-08-2020 , Studio De VooravondFidan Ekiz weer samen met vader van zoontje Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Presentatrice Fidan Ekiz en journalist Wierd Duk zijn samen weer gelukkig in de liefde. Dit vertelde Wierd vrijdag in het radioprogramma The Friday Move van BNR.