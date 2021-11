Fien Vermeulen deelt lieve foto met haar mama: “Zo trots op hoe je hebt volgehouden”

“We zijn zo trots op hoe je jezelf bent gebleven waar het kon, zoals je zo graag wilde”, schrijft ze.

Fien zelf weet als geen ander hoe het is om zo ziek te zijn. In 2012 kreeg de radiopresentatrice zelf de diagnose Non-Hodgkin - een vorm van lymfeklierkanker. Ze was destijds 21. Vorig jaar bleek haar moeder borstkanker te hebben en kwam de familie Vermeulen opnieuw in dezelfde rollercoaster terecht. Gelukkig lijkt het ook nu goed af te lopen: Hanneke krijgt vandaag haar laatste kuur. En Fien? Die is apetrots op haar lieve moeder.

Weer leven in plaats van overleven

“Na vandaag nog één controle over drie weken en dan begint een nieuw hoofdstuk. Ook dat stuk gaan we weer samen doen, met alles wat daarbij hoort. We zijn zo blij en dankbaar dat het lukt, het weer mag gaan over leven, in plaats van over overleven”, schrijft ze bij het plaatje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fien Vermeulen (@fienvermeulen) op 26 Nov 2021 om 4:31 PST

Bron: Instagram Fien Vermeulen