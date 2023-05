Fikse ruzie over hygiëne in pannenkoekenhuis in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Charlotte en Georgine runden jarenlang een pannenkoekenhuis in het Limburgse Sint Geertruid. Door gezondheidsklachten moesten ze hun geliefde restaurant eind 2022 verkopen. De vraagprijs was eigenlijk 50.000 euro. De jonge, ondernemende Sacha bood de helft en daar zijn de twee dames mee akkoord gegaan. Daar hebben ze achteraf gruwelijk veel spijt van.

Smerig pannenkoekenhuis

Bij de sleuteloverdracht heeft Sacha 18.000 euro betaald. De overige 7.000 euro zou in termijn volgen, maar omdat de twee vrouwen het restaurant zó smerig hebben achtergelaten, vertikt Sacha het om zelf nog maar één cent te betalen. “Het was vettig, vies. Overal lagen muizenkeutels, overal ongedierte”, beweert Sacha.

Emoties lopen hoog op

Georgine is hierdoor duidelijk beledigd en zegt: “Ik vind dat je de ogen uit je kop moet schamen. We zijn in de prijs gehalveerd, we hebben jullie willen helpen met het kassasysteem, willen helpen met schoonmaken en ik vind werkelijk dat je nu alle perken te buiten gaat.”

De emoties lopen hoog op en daarom is het aan mr. Frank Visser om hier een oordeel over te vellen. Uiteindelijk concludeert hij dat Sacha wel degelijk nog 7.000 euro moet betalen, want afspraak is afspraak.

Wet is wet

Georgine en Charlotte zijn uiteraard dolblij met deze afspraak en zien hun geld graag tegemoet. Sacha zakt daarentegen door de grond. De tranen springen in haar ogen als presentator Viktor Brand haar een troostend schouderklopje geeft. “Ik heb met je te doen, maar de wet is de wet, schat.”

Kijkers zijn het met Viktor eens. “Je koopt iets, dus je gaat akkoord met het bedrag. En daarna besluit je eenzijdig het contract te verbreken en niet te betalen. Dat kan zomaar niet”, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: “Dit had ze toch allemaal eerder moeten uitzoeken?”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SBS6 (@sbs6nl) op 12 May 2023 om 1:16 PDT

Dit had ze toch allemaal eerder moeten uitzoeken? #mrfrankvisserdoetuitspraak — Nadia (@Jolanda_go) 11 mei 2023

Vegan-muts: Je had de zaak ook kunnen checken op hygiene bij de sleuteloverdracht….oh nee toen kon je zelf niet! 🤡 dom blondje #mrfrankvisserdoetuitspraak #mrfrankvisser — Paul (@sjakelmuch) 11 mei 2023

#mrfrankvisserdoetuitspraak Je koopt iets je gaat akkoord met het bedrag. En daarna besluit je eenzijdig het contract te verbreken. En niet gaat betalen. Dat kan zomaar niet. — theadora (@petradora1234) 11 mei 2023

#mrfrankvisserdoetuitspraak Volgend mij heeft dat vega restaurant geen pest te doen. Proberen ze onder de kosten uit te komen. — Vlinder (@reuzeplezier) 11 mei 2023

Bron: Mr. Frank Visser doet uitspraak, Twitter