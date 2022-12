Filemon liet Trijntje komen, maar moest zelf gaan in ‘Het perfecte plaatje’: ‘De meest talentvolle fotograaf ligt eruit’

Voor Filemon, die zich voor de opdracht behoorlijk bloot gaf, werd dat helaas zijn exit, tot groot ongenoegen van de kijkers.

‘Het perfecte plaatje’

Iedere kandidaat kreeg een eigen sprookje toebedeeld. De modellen waren ze zelf. Zo werd Filemon Pinokkio voor Trijntje en Trijntje Sneeuwwitje voor Filemon.

SM-Pinokkio

Trijntje bleek al gauw wilde plannen te hebben voor de moderne Pinokkio. Ze liet Filemon een sm-tuigje aantrekken. Daarna zette ze ’m vastgebonden in een tunnel neer. Arme Filemon vond het ontzettend ongemakkelijk en besloot wraak te nemen.

Masturberende Sneeuwwitje

En zo werd Trijntje ook niet bepaald charmant neergezet. Zij moest als moderne Sneeuwwitje namelijk masturberen op een foto van een appel, terwijl er dwergen toekeken. Een nogal... bijzonder tafereel.

Winnaar

Uiteindelijk werd de opdracht gewonnen door Tina de Bruin. Zij maakte van Geraldine een sexy Roodkapje en scoorde daarmee een 9. Dit kon ze goed gebruiken, want voor de soldatenshoot haalde zij slechts een 4,8.

Reacties

De afvaller van deze week is Filemon. Hoewel hij als sm-Pinokkio flink uit zijn comfortzone kwam, mochten al zijn inspanningen niet baten. De kijkers zijn daar behoorlijk ontevreden over. Zij zagen Filemon namelijk al als de winnaar van dit seizoen, en zagen Trijntje liever vertrekken. Een ding is zeker: de winnaar van dit jaar is een vrouw, want er zijn inmiddels geen mannen meer over.

Dit seizoen is de wedstrijd eliminaties echt geen peil op te trekken, hoor. Filemon was al weken lang de beste en maakte de beste foto’s en nu is hij out 🥲🥲🥲 #hetperfecteplaatje — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) 30 november 2022

Ik wil Tina, Filemon én Geraldine door :(

Filemon eruit is echt onterecht. Trijntje had er allang uit gemoeten.

Filemon heeft zoveel creativiteit. #hetperfecteplaatje — niec (@nniieecc) 30 november 2022

Filemon heeft over alle afleveringen veel betere foto's gemaakt dab Trijntje.

Waarom niet werken met het gemiddelde over alle afleveringen?#hetperfecteplaatje — Rodney (@Midago3) 30 november 2022

Echt zo jammer dat ze vorige week niet wat anders hadden bedacht met de zieke Linda.. Want overall was Filemon natuurlijk veel beter dan Trijntje(iedereen eigenlijk die nu over is). 😕 #hetperfecteplaatje — Malou (@maloumaas) 30 november 2022

Filemon een creatieve geest keer op keer goed plaatjes geschoten in vergelijking met Trijntje ….en nu eruit? Hoe dan?



#hetperfecteplaatje — Jessika de Bruin (@jessikad_de) 30 november 2022

Bron: RTL, Twitter