Filemon Wesselink geeft uitleg na bezorgdheid ‘HLF8’-kijkers: “Ik heb een ooglidcorrectie gehad”

Er leek iets aan de hand te zijn met zijn ogen. ‘Filemon ziet er niet fris uit vandaag’, ‘Filemon moet vanavond wat eerder naar bed toe’ en ‘Wat is er met de ogen van Filemon aan de hand?’ schreven Twitteraars massaal.

Filemon Wesselink onderging ooglidcorrectie

Presentator Sam Hagens besloot Filemon er zelf even naar te vragen. Wat bleek? Nee, hij was niet op zijn oog geslagen en het lag ook niet aan zijn nachtrust. Filemon heeft een ooglidcorrectie ondergaan.

Hoofdpijn en vermoeidheid

“Ik kon de strijd tegen de ouderdom ook niet winnen. Die flappen gingen steeds meer hangen. Dat is een familiekwaaltje”, aldus Filemon. “Voelde je daar onzeker over?”, vroeg Sam vervolgens. “Nee, ik kreeg er vooral hoofdpijn van en werd er moe van. Je bent de hele tijd je wenkbrauwen omhoog aan het trekken.”

Wenkbrauwen vastgelijmd

De ingreep ging verder dan een stukje ooglid wegsnijden: “Als we dat doen, dan zakt het later alsnog, zei de arts. Dus ze hebben mijn wenkbrauwen van binnen vastgelijmd aan mijn hoofd.” De operatie vond pas anderhalve week geleden plaats, dus dat je daar nog iets van ziet, is niet gek: “Het is nog een beetje gezwollen.”

Filemon ziet er niet fris uit vandaag #hlf8 — Ramon van Belzen (@Ramoonus) 7 maart 2023

Filemon moet maar wat eerder naar bed toe vanavond. #hlf8 — TVReaguurder (@TVcommenter0) 7 maart 2023

Heeft Filemon een ooglidcorrectie gehad van de plaatselijke slager? #half8 #hlf8 — Kwit77 (@kwit77) 7 maart 2023

Wat is er met de ogen van onze Filemon ?#hlf8 — Peter Mason (@Mason82Peter) 7 maart 2023

Watskeburt met de ogen van Filemon Wesselink? #hlf8 pic.twitter.com/QbDtreINKp — Paul in the Dark (@paulinthedark) 7 maart 2023

Maarten Spanjer, de oud-presentator van ‘Taxi’, is niet te spreken over de opmerkingen van zijn collega Ivo Niehe in diens nieuwe boek, ‘De afterparty’. Maarten zegt vals te worden beschuldigd en pakt Ivo Niehe meteen terug, vertelt entertainmentjournalist Matthijs Albers:

Bron: HLF8, Twitter