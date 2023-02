Finale-vrijstelling in ‘Wie is de mol?’ zorgt voor extra verdenkingen

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

En laat Jurre nu nét Geluk met zijn achternaam heten. Toeval?

Finale ‘Wie is de mol?’

In de achtste aflevering waren nog maar vier kandidaten over: Ranomi Kromowidjojo, Soy Kroon, Daniël Verlaan en Jurre Geluk. Zij gingen op een twee uur durende safari en onderweg kregen ze opdracht foto’s te maken van dieren in het park. Naast dat het een fantastische opdracht was, moesten ze wel opletten voor geld in de pot. Daarnaast viel er ook nog eens een vrijstelling voor de finale te winnen.

De juiste envelop

De kandidaat die de mooiste foto’s maakte, mocht zijn of haar eerder gekozen envelop openmaken of omruilen tegen de envelop van een andere kandidaat. Jurre had met zijn dierenkonten de hoogste score en koos voor de envelop van Soy. Hij had namelijk envelop nummer twee gekozen, de envelop die alle kandidaten op het oog hadden. En ja hoor, de vrijstelling zat inderdaad in envelop nummer twee.

Molacties van Jurre

Daarmee heeft Jurre als eerste een plek in de finale bemachtigd. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want Jurre wordt vooral door deze actie nu extra verdacht. Ten eerste geloven kijkers niet dat hij de foto’s zelf heeft gemaakt. ‘Heeft Jurre wel zelf zijn foto’s gemaakt en niet toevallig een professioneel fotograaf, zodat mol Jurre de opdracht zou winnen en vervolgens alle troeven in handen had om geld uit de pot te houden?’, klinkt het op Twitter. Een andere kijker reageert met: ‘Jurre is de mol. Die reactie was zo nep’ En of dat nog niet genoeg is, is zijn achternaam ‘Geluk’. Zou hij dan echt de mol zijn?

Jurre hoefde niet zelf zijn fotos te maken, die waren al professioneel gemaakt zodat hij zou winnen. Waarom zou hij anders perse een nijlpaard willen als de kont van een neushoorn net zo groot is? #widm #widm2023 @widm_clues @WIDMHints2023 — Helga H (@HHbresse) 25 februari 2023

Jurre pakte als laatste een envelop en wachtte af totdat iedereen een envelop had gepakt. Hij wist toch dat je als winnaar later nog kon ruilen met een mede-kandidaat.#WieisdeMol #widm #MolTalk — Wie is de Mol? Clues (@widm_clues) 25 februari 2023

Bron: Wie is de mol?, Twitter