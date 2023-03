‘First dates’-kandidaat Richard neemt match in de maling met nepgebit

Tandtechnicus Richard zit al aan de bar als Hester binnenkomt in het First dates-restaurant. Als hij zich aan haar voorstelt, kan zij het opvallende gebit van haar date niet missen. Toch geeft ze geen kik. Kijkers weten op dat moment al dat het gaat om een nepgebit. “Dit vind ik gewoon heerlijk om te maken”, vertelt Richard. “Je kunt er gewoon mee eten en drinken. Zoenen zou ik niet aanraden, maar dat doe je toch niet met zulke tanden, want dan draaien ze zich om en lopen ze weg.”

Date met een nepgebit

Hester liep niet meteen weg, maar ging vrolijk door met het gesprek. De tanden van haar date lijken haar niet af te schrikken, dus Richard houdt het gebit nog lekker even in. Als Hester vervolgens aangeeft dat ze mondhygiënist is, barst hij in lachen uit. “Echt waar? Dan kan je nog veel voor mij betekenen natuurlijk”, antwoordt hij. Hester laat zich nog steeds niet uit de tent lokken: “Mogelijk. Ik ga voorstellen om het daar tijdens de date niet over te hebben”, antwoordt ze slim.

Dat is voor Richard het moment om zijn echte gebit te laten zien. Als hij zegt dat hij in de tandtechniek zit, doet hij lachend het nepgebit uit. Hester en Victor de barman weten niet wat ze meemaken en lachen net zo hard mee. De grap valt in de smaak bij Hester, die er zelfs op wil proosten met haar date.

Blijft het bij een first date?

De date verloopt voorspoedig en de twee hebben een leuk gesprek. Als Richard vraagt wat Hester van de date vindt, blikken ze nog even terug op het openingsgrapje. “Ik vind het een heel leuke ervaring en ben blij dat ik een fijne gesprekspartner heb”, zei de mondhygiënist. Lachend voegde ze daaraan toe: “Ik zit alleen maar naar je tanden te kijken de hele tijd.”

Helaas blijft het wel bij een leuke ervaring voor de twee, want Hester zag, tot grote teleurstelling van Richard, een vervolgdate niet zitten: “Ik vind je een hele charmante man en ik vond het een hele gezellige date. Je bent een prettige gesprekspartner. Ik kreeg wel meer vriendschappelijke vibes dan romantische vibes. Ik heb vrienden genoeg, dus dat is niet waar ik naar op zoek ben.”