‘First dates’ komt met een Valentijn-special en déze BN'ers doen mee

Deze bekende Nederlanders stellen dit keer hun hart open.

Jeffrey Wammes en Krista Arriëns

Topsporter Jeffrey Wammes is een aantal keer flink teleurgesteld in de liefde, maar gaat vol goede moed naar het First Dates-restaurant. Daar ontmoet hij zijn date Marchiel, die geen idee heeft dat er een Olympiër tegenover hem zit. Ook presentatrice Krista Arriëns, bekend van de Sekszusjes, doet mee. Zij wordt gekoppeld aan Frank en aan tafel wordt er volop geflirt.

Fabiola Volkers

Verder doet realityster Fabiola Volkers mee, haar kun je kennen van programma’s als Temptation island en Echte meisjes in de jungle. Ze heeft nog nooit Valentijnsdag gevierd en is bang dat ze met een fan op date moet. Haar date Yoachim moest even slikken toen hij haar zag, omdat hij Fabiola kent van haar expliciete content op OnlyFans. Gelukkig is hij bereid om zijn vooroordeel op zij te zetten en haar te leren kennen.

Sylvia van Mierlo en Hans de Booij

Fabiola is niet de enige realityster die meedoet: Sylvia van Mierlo uit Married at first sight doet ook mee. Haar eerste blind date op televisie had meteen grote gevolgen. Nu heeft ze al haar hoop gevestigd op het First dates-restaurant. Is haar date Michiel de ware? Tot slot is zanger Hans de Booij een van de deelnemers. Hem kun je kennen van zijn hit Ik hou van alle vrouwen. Helaas heeft hij geen succes meer in de liefde gehad. Sterker nog: hij gelooft er zelfs niet meer in. Kan zijn date Irma daar verandering in brengen?

Over de special

Maître Denice, barman Victor en de rest van het liefdesteam staan te popelen om de dates tot in de puntjes te verzorgen. De First dates Valentijn special is dinsdag 14 februari om 19.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Bron: BNNVARA