‘First Dates’ komt weer met speciale Valentijnsaflevering met BN’ers

Ja, als we programmamaker Tim den Besten mogen geloven, kunnen we ook volgend jaar op 14 februari genieten van BN’ers die op blind date gaan met onbekende Nederlanders.

Bijzonder verzoek

Tim heeft namelijk op zijn Instagram Stories wat nieuwe informatie gedeeld over het programma. Hij deelt een screenshot van een mailtje gemaakt waarin hij een ‘bijzonder verzoek’ krijgt voorgelegd. “In deze VIP-variant van First Dates gaat een bekend persoon op date met een onbekend persoon”, klinkt het in de mail. “Wij zouden het heel leuk vinden om te horen of jij openstaat voor een date met een leuk persoon.”

Romantisch diner voor twee

Tim kan alleen maar lachen, dus de kans is groot dat hij het verzoek afslaat. Wij zijn benieuwd: wie schuift in 2022 aan voor een romantisch diner in het bekende First Dates-restaurant?

Vorig jaar deden Bastiaan van Schaik, Zarayda Groenhart, Dennis Schouten en Miryanna van Reeden mee met de VIP-aflevering. Andere bekende Nederlanders die openstonden voor een blind date waren Giel Beelen, Sipke Jan Bousema, Maik de Boer, Yvonne Coldeweijer en Mariska van Kolck.

Bron: Instagram.