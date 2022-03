Maud (naast Yvon Jaspers op de foto) is een van de dames van de lieve, onhandige boer Evert. Ja, die met die grote handen, als we Maud mogen geloven. Al vanaf moment één voelde menig kijker aan dat zij en Evert geen match zouden zijn, maar tóch komt ze opvallend vaak in beeld en hoor je haar vaak door gesprekken die Evert heeft met andere vrouwen heen praten.

Bzv-kijkers verbijsterd over Maud

Het is een aanwezig, ietwat zweverig type, vinden kritische kijkers. Vast niet met kwade bedoelingen, zo denkt ook tv-recensent Angela de Jong, maar ze lijkt daardoor op geen enkel vlak met Evert te matchen. Toch nodigde hij haar na het dagje uit toch uit om een weekje te komen logeren op zijn boerderij. Kijkers zijn verbijsterd: het kan toch niet waar zijn dat Evert écht voor Maud valt?

Doorgestoken kaart?

Op Twitter blijven mensen maar aan de praat over Mauds nadrukkelijke aanwezigheid. Sommige kijkers denken zelfs dat de programmamakers ervoor hebben gezorgd dat Maud in het seizoen blijft...

Evert doet dit voor ons toch?!? Zodat wij nog langer over Maud kunnen twitteren?#bzv #boekzoektvrouw — Wouter (@wdortmans) 13 maart 2022

Is gewoon gemanipuleerd Maud erin voor de kijkcijfers Evert is misbruikt voor de cijfers #bzv — jannes mulder (@speakerJannes) 13 maart 2022

Maud mag mee

met Evert

Gegarandeerd dat dat mooie tv

oplevert.#bzv — Ruud (@RuudRTweet) 13 maart 2022

Gelukkig mag Maud bij Evert gaan logeren, want we willen wel blijven lachen toch? 😉 #bzv — ᖇIᗩᑎ 💙💛 (@catrian) 13 maart 2022

Er zijn steekpenningen aan die boer betaald om Maud erin te houden, dat kan niet anders. Zembla moet dit tot op de bodem uitzoeken. #bzv — Jolanda (@jeeveehaa) 13 maart 2022

Maud is door !! Goed voor de kijkcijfers ! Ehh #bzv — Rob van der Poel (@RobvanderPoel5) 13 maart 2022

Reactie KRO-NCRV

KRO-NCRV reageert via Shownieuws op alle commotie over Maud. Of nou ja, de omroep maakt duidelijk dat zij het ondanks alle kritiek goed maakt: “Er staat een groot team rondom de deelnemers en briefschrijvers. Zij worden overal goed in begeleid. Ze worden ook geadviseerd om niet op Twitter te kijken.”

