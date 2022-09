Flinke kritiek op ‘We zijn er bijna’ voor het niet helpen van gestrand stel

Zo’n 800 kilometer voor de laatste stop houdt de auto van Jan en Willy ermee op. En dan verwacht je dat de hele groep hen helpt, maar nee...

In de laatste aflevering van het seizoen wordt gestreden om de eerste plaats in de jeu de boules-competitie. Maar eerst hebben de deelnemers nog een paar lange reisdagen voor de boeg. Ze reizen vanuit het zuiden naar de slotcamping aan de Middellandse Zee in de buurt van Tarragona. Tussendoor maken ze nog een tussenstop in de verrassende stad Cuenca, beroemd vanwege de hangende rotshuizen.

Jan en Willy in tranen

De groep was nog geen twintig kilometer onderweg of de auto van Jan en Willy - die het inmiddels al twee keer heeft begeven - houdt er definitief mee op. Ze staan met pech aan de kant van de snelweg. Ze kunnen de groep helaas niet meer volgen en het geëmotioneerde stel blijft achter in afwachting van reparatie van de auto. “Dit is een drama natuurlijk hè, je kunt niks meer nu”, zegt Jan terwijl hij zijn vrouw troost. De tranen rollen over haar wangen. “We hadden ons zo verheugd op de vakantie”, zegt ze snotterend.

Volgens Jan is het ‘einde oefening’. “Er moet een sleepwagen komen en dan zien we wel”, zegt hij. Eén ding weet hij wel, ze gaan het niet redden tot aan de slotcamping. De groepsvakantie houdt hier voor hen op en daar balen ze flink van.

Jeu de boules

De aflevering gaat vervolgens zonder hen verder, want de andere reizigers reden gewoon door. Wanneer de groep bij de slotcamping arriveert, hebben ze nog een paar leuke activiteiten op de planning staan. Zo is er een jeu de boules-competitie waar de groep aan meedoet. Behalve Jan en Willy, want die hebben nog altijd pech. Ze staan inmiddels op een camping 800 kilometer verder te wachten tot hun auto is gemaakt.

‘Hypocriet’

Kijkers blijven de hele aflevering hopen dat straks een dolgelukkige Willy de slotcamping op komt paraderen. ‘Zo mag haar vakantie niet eindigen’, schrijft een kijker op Twitter. Ze vinden het erg zielig voor gestrande stel. Stiekem hadden de kijkers wel verwacht dat het programma iets zou regelen dat zij zich de laatste avond bij de groep konden voegen, maar helaas. Zo reageert iemand met: ‘Nee, we gaan met de hele groep alles samen doen... nou mooi hypocriet, het gestrande stel laten barsten.’

Ik hoop zo dat er straks een dolgelukkige Willy de camping op komt paraderen.



Zo mag haar vakantie niet eindigen.#weZijnerbijna — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) 20 september 2022

Zielig hoor voor Jan en Willy #wezijnerbijna — Jerry (@jerry_pique) 20 september 2022

Gurbe had dus al zijn energie gestoken in het boelen. En niet in Jan en Willie. Want die staan 800km verderop. Geen bonte avond voor Jan en Willie... #wezijnerbijna — Tristan (@Tristanzid) 20 september 2022

Toch nog een lichtpuntje voor Willy en zijn vrouw: ze kunnen niet bij de bonte avond aanwezig zijn #wezijnerbijna — Nouchke (@noes1976) 20 september 2022

Wrijf het er even in Martine. 'Hé Jan en Willy, hoe gaat het? Met mij. Jullie zijn dus vanavond niet bij de bonte avond hè?' #wezijnerbijna pic.twitter.com/zwroFcPSCb — Heididepeidi (@Heididepeidi) 20 september 2022

Nee we gaan met de hele groep alles samen doen..nou mooi hypocriet het gestrande stel laten barsten..#wezijnerbijna — Dorien Bergman🤗aangenaam..🤲 (@PannieWannie) 20 september 2022

Het voordeel van autopech is natuurlijk wel dat je dan de Laatste Bonte Avond mooi misloopt. #IederNadeelHepZeVoordeel#wezijnerbijna — Karel Stokmans (@BlauwwitteDraak) 20 september 2022

Tot volgend jaar. En iedereen is veilig thuis. Ook Jan en Willie. Daarbij werd niet verteld dat Jan en Willie pas 2 weken thuis zijn... #wezijnerbijna — Tristan (@Tristanzid) 20 september 2022

WAAR ZIJN JAN EN WILLY???? Ik maak me zorgen.....#wezijnerbijna — MissT (@TessiePowerrr) 20 september 2022

Bonte avond 'gezelligheid' aka HET lied er vast uit geknipt door de regie uit empathie voor Jan en Willy. Die zitten nu natuurlijk ook voor de buis te kijken. #wezijnerbijna — CisforCurious (@CisforCurious) 20 september 2022

Staan die 2 Pechvogels nog steeds op de snelweg? Ik ben ongerust 😟#wezijnerbijna — Alberdina🧜 Chatarina.🌍🚲🌳🐈‍⬛🚜 (@dinie_van) 20 september 2022

Waar zijn nu die gestrande reizigers? Worden ze verder geholpen? Niemand heeft het meer over ze. #wezijnerbijna — Ria van Hes (@rvanhes) 20 september 2022

Bron: We zijn er bijna, Twitter