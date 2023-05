Flinke tegenslag voor de familie Meiland: “Wij mogen geen gasten ontvangen”

Flinke tegenslag voor familie Meiland: “Wij mogen geen gasten ontvangen” Beeld Talpa - Tom Cornelissen

Wat een feestelijke dag had moeten zijn voor de familie Meiland is veranderd in een nachtmerrie. Woensdag werd hun gloednieuwe pension Code Rosé geopend, maar de gemeente liet een dag van tevoren weten dat ze geen vergunning krijgen om gasten te ontvangen.