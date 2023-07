Floor Jansen moet noodgedwongen rust nemen na inzinking: “Doorwerken is geen optie meer”

Floor benadrukt dat zij en haar baby verder gezond zijn, maar dat ze wel ernstig oververmoeid is.

Uitgeput

“Tot mijn grote spijt moet ik mijn shows op 6 en 8 juli afzeggen”, zo laat ze in een verklaring weten. “De reden is dat mijn gezondheid niet goed genoeg is om de shows op een verantwoorde manier te doen.” Een aantal weken ging het mis tijdens een optreden met Nightwish. “Ik ben uitgeput geraakt na mijn laatste show in Finland. Zodanig dat ik instortte en per ambulance naar het ziekenhuis moest. Aldaar constateerde de dokters dat mijn baby gezond is en ik geen ernstige ziektes heb. Maar dat ik wel zodanig vermoeid was geraakt, dat doorwerken geen optie meer is. Dit is nu drie weken geleden.”

Koest houden

Floor herstelde eind vorig jaar van borstkanker en is momenteel in verwachting van haar tweede kindje. “Ik had gehoopt dat ik weer genoeg energie zou kunnen opbouwen om toch die mooie soloshows in Nederland te kunnen doen. Maar helaas. Om de gezondheid van zowel mezelf, als die van mijn ongeboren baby te waarborgen, moet ik me koest houden en me volledig op mijn herstel en de laatste fase van mijn zwangerschap concentreren.”

Bron: AD