Floor Jansen openhartig over zwangerschap na ziekte: “De gedachte aan een kindje geeft zoveel positieve energie”

“Ik had helemaal geen tijd voor kanker, dat moest er even tussendoor”, vertelt de zangeres in een gesprek met het AD. Haar operatie werd ingepland tussen twee weken touren in Zuid-Amerika en drie weken later alweer een agenda vol shows in Europa. “We hebben de shows iets ingekort, het was superpittig, maar het is me gelukt. En toen moest ik nog toewerken naar bestralingen, die uiteindelijk in januari werden gepland. Daarvoor moesten we dus wel weer concerten verplaatsen.”

Na de succesvolle operatie schreef de zangeres op Instagram: “Sinds de operatie heb ik mijn energie weer terug en ik ben ontzettend opgelucht nu ik weet dat het succesvol was. Ik ben nog niet 100% terug, maar ik heb er vertrouwen in dat optreden me weer kracht zal gaan geven.”

Floor Jansen in verwachting

Die kracht kreeg ze, want eerder deze week maakte Floor bekend dat ze in verwachting is van haar tweede kind. Ze vertelt in het gesprek met het AD: “Ik snap dat dat onverwacht is. Dat was het eigenlijk voor mij ook, want 60 procent van de vrouwen boven de 40 lukt het niet om binnen een jaar zwanger te worden. Bij ons is het nu meteen raak. Die overgang van kankerpatiënt naar zwangere vrouw heeft mij een enorme boost gegeven. De bevestiging dat mijn lijf gezond is, blijkbaar incasseert het en gaat het meteen weer door. Mentaal doet het heel veel voor me, de gedachte aan een kindje geeft zo veel positieve energie.”

Er is in korte tijd veel gebeurd en veranderd in het leven van de zangeres. Ze noemt haar ziekte een traumatische ervaring. “Ik heb de laatste maanden gedacht dat ik onherroepelijk nog een dreun zou gaan krijgen. Maar de zwangerschap heeft voor een positieve twist gezorgd, geeft me kracht”, aldus Floor. “Het is ook geen toeval dat dit nu gebeurt, al komt het natuurlijk sneller dan ook ik had verwacht. Maar juist door die ziekte gingen mijn man en ik hierover nadenken. Het leven voelt opeens heel kort en je wilt meer maken dan alleen platen. Aan het eind van je leven denk je misschien na over je eigen sterfelijkheid, maar niet zolang je er midden in staat. Bij mij veranderde dat opeens.”

Bron: AD.nl