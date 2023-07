Floortje Dessing deelt update nadat ze op Bali een virus opliep

“Een nasty tropisch virus heeft me al op dag twee te pakken genomen’, schreef Dessing deze week op Instagram. “Dus ik lig alleen maar binnen onder een muggennet te slapen. Af en toe word ik wakker met bonkende hoofdpijn.”

Floortje Dessing herstellende van tropisch virus

Inmiddels dateert haar eerste Instagram-post van vier dagen terug. Nu deelt Dessing een update over haar gezondheid, inclusief beeld. Daarop is te zien dat de reislustige presentatrice weer op de been is. Hoewel het virus haar flink te pakken had, blijft Dessing niet in het negatieve hangen: ze gaat vier dagen later gewoon weer door met haar werk.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Floortje Dessing (@floortjedessing) op 28 Jul 2023 om 10:30 PDT

Klaar met gedoe

Ze is namelijk klaar met gezondheids’gedoe’, zo schrijft ze onder de foto, en klaar om weer te doen waar ze zo van houdt: mooie verhalen maken. Op dit moment is ze op Bali om in beeld te brengen hoe wilde dieren worden misbruikt voor het toerisme. Ze hoopt daarmee op grote schaal bewustzijn te creëeren met minder dierenleed als gevolg. Voor welk programma ze deze opnames maakt, is nu nog niet bekend.

Wat neemt Floortje Dessing eigenlijk mee op reis? Ze vertelt het in deze video:

Bron: Instagram