Ze is nu namelijk geveld door een tropisch virus. Op Instagram laat ze weten dat ze het zwaar te pakken heeft.

Floortje Dessing geveld door tropisch virus

Floortje vliegt de hele wereld over, maar op Bali was ze al een tijdje niet meer geweest. Zeven jaar om precies te zijn. Nu is ze terug om te filmen, maar ook om te ontspannen. Helaas loopt haar bezoek aan het Indonesische eiland anders dan verwacht. Al op de tweede dag werd ze ziek.

Veel slapen en slecht eten

‘Een nasty tropisch virus heeft me al op dag twee te pakken genomen’, schrijft de presentatrice. ‘Dus ik lig alleen maar binnen onder een muggennet te slapen. Af en toe word ik wakker met bonkende hoofdpijn.’ Floortje houdt alleen water binnen en paracetamol. ‘Ik heb al dagen niet gegeten.’

Beeldig Bali

‘Ook dat is reizen’, beseft Floortje maar al te goed. Toch is ze blij op Bali te zijn: ‘Het is er weer zo veel drukker na de stilte van covid. Maar nog steeds echt prachtig.’ Op Instagram laat ze haar volgers een bijzondere boom zien: ‘Alleen deze boom al in de tuin waar ik logeer.’

Beterschap

Haar volgers wensen haar massaal beterschap en daar is ze maar wat blij mee: ‘Dank, dank, dank voor alle fijne woorden. Daar knapt een mens enigszins van op!’ Ze heeft goede hoop dat ze haar reis snel kan voortzetten: ‘Even doorbijten en we zijn er vast weer.’

Bron: Instagram