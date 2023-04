Floortje Dessing over broer, die FvD-politicus is: ‘Kan hem niet meer volgen’

Een emotionele Floortje doet in Mezza, het weekendmagazine van het AD, het één en ander uit de doeken over de band met haar broer Johan.

Floorte Dessing over FvD

Dat Johan in 2019 als Forum voor Democratie-politicus zijn intrede in de Eerste Kamer deed, zorgt volgens zijn zus voor een grotere ‘verwijdering’ dan ooit. “Ik wil hem niet afvallen, hij is mijn broer, ik hou van hem”, zegt ze, tegelijkertijd benadrukkend dat ze het ‘heel moeilijk’ vindt om met sommige van zijn keuzes om te gaan. “Johan is absoluut een goed mens, maar ik kan hem niet meer volgen.” Plus, dat Thierry Baudet – leider van FvD – Poetin een fantastische vent vindt, geeft kortsluiting in haar hoofd, zo vertelt ze.

‘Geen ruzie of zo’

Bij de Dessinkjes zal het er met de feestdagen dus niet al te gezellig zijn, zoveel is duidelijk. Maar: “Er is stilte, geen ruzie of zo. We zitten op zo’n andere golflengte”, zegt de presentatrice. Verder wil ze er niets over kwijt. “Ik wil mijn ouders geen verdriet doen. Ik leid mijn leven en hij het zijne.”

