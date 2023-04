Floortje Dessing vertrok na machtsmisbruik bij RTL: “Pure chantage”

Volgens Floortje waren er in de periode die ze bij RTL werkte in de jaren negentig genoeg “foute mannen én vrouwen”. “Ik heb het gezien hoor. En er ook over gehoord van vrienden bij de tv, onbeschofte presentatoren, leidinggevenden die vloeken en tieren tegen ondergeschikten.“

Floortje wilde geen ‘Funniest homevideos’

Ook zelf had Floortje een slechte ervaring. “Ik ben bij RTL bijna ontslagen omdat ik weigerde Funniest homevideos aan elkaar te praten, dat leek mij helemaal niks. Een interimmanager – ik noem geen namen – dreigde mij te ontslaan, plus mijn hele team en mijn reisprogramma op te doeken.”

Chantage

De presentatrice was er zeer verbolgen over. “Pure chantage. Ik wist niet wat me overkwam. Na een hoop stress en slapeloze nachten dacht ik: fak joe vriend, dat gaan we niet doen. Toen ben ik vertrokken bij RTL, en naar de NPO gegaan.”

Vroegere ervaring

Floortje zegt dat ze de stap makkelijker kon nemen door een vroegere ervaring. “Ik had jarenlang een relatie met iemand die veel ouder was. Toen ben ik mezelf echt helemaal verloren. Ik heb aan den lijve ervaren hoe het is als iemand zijn macht op je uitoefent en je te jong bent om te beseffen wat iemand met je uithaalt. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: dit nooit meer.”

Bron: AD Mezza