Floortje Dessing wordt ‘pislink’ van toeristische activiteiten met olifanten op Bali

‘Paar dierentuinen hier op Bali bezocht en nu al een overkill aan selfiemakers gezien die grof geld betalen voor een foute wildlife-activiteit’, schrijft ze bij een foto van een stel dat poseert met een olifant. Als voorbeeld noemt ze het ‘olifant wassen’. ‘Lijkt onschuldig, maar enige reden dat dit Amerikaanse stel zo dicht bij deze olifant kan staan (van nature net zo wild als bijvoorbeeld een leeuw of een beer) is omdat ze als baby-olifant net zo lang is bewerkt met stokken totdat haar wil brak en ze onderdanig werd aan haar ‘verzorgers’.’

Ook voor centra die beweren geredde olifanten op te vangen moeten toeristen uitkijken, zegt Floortje. ‘Als een centrum zegt dat ze ‘rescued elephants’ hebben, dan moeten die ergens in een groot stuk omheind bos worden losgelaten en in kudde kunnen leven. Die moeten niet de hele dag op de foto moeten gaan, ritjes maken met toeristen en tussentijds aan een ketting liggen. Word hier zo pislink om.’

Floortje geeft in haar post aan dat de olifantenpraktijken ‘niet representatief zijn voor het échte, bijzondere en spirituele Bali’. ‘Dit is een uitwas van het toerisme, en gebeurt wereldwijd’, schrijft ze erbij. Haar volgers zijn blij dat ze de situatie benoemt. ‘Ik ben zo blij dat je hier aandacht voor vraagt’, schrijft iemand. ‘We hebben alles vermeden wat met deze uitbuiting te maken heeft. Ik probeer op allerlei Facebook pagina’s toeristen te waarschuwen.’

Iemand anders zegt: ‘Goed dat je dit onder de aandacht brengt. Vroeger wisten ze niet beter, maar dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt... Diep triest.’

Vorige week deelde Floortje al dat ze voor het thema op het Indonesische eiland is. Helaas kon ze niet direct aan het werk omdat ze werd geveld door een ‘nasty tropisch virus’. Gelukkig is ze sinds een paar dagen weer beter. Of en wanneer haar onderzoek naar het toerisme met dieren op televisie te zien is, is niet bekend.

