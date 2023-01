Florine verklapt: 'Echte Gooische moeders' komt met nóg een seizoen

Het derde seizoen van Echte Gooische moeders is nog niet gereleased of er staat alweer een nieuw seizoen op de planning. Dat verklapt Florine aan RTL Boulevard. Het tv-programma was op kraamvisite bij de realityster, want begin december beviel zij van haar tweede kindje.

Echte Gooische moeders

Terwijl Florine met een dolgelukkige glimlach vertelt over haar pasgeboren zoontje, laat ze ook een ander leuk nieuwtje los. Ze verklapt namelijk dat er een nieuw seizoen wordt gefilmd, waarbij we opnieuw worden meegenomen in het leven van de Gooische moeders. Volgens Florine staan er ook genoeg uitstapjes en andere nieuwe gebeurtenissen op de planning. Nieuwe huizen, kersverse gezinsleden en drukke banen: ze komen allemaal langs.

Ontbrekende moeder

Vorig jaar werd het derde seizoen van de serie aangekondigd, maar op de castfoto ontbrak moeder Kimberley. Fans van het programma vroegen zich direct af waarom. Op Instagram verklaarde ze haar afwezigheid: “Voorlopig trek ik mij even terug uit Echte Gooische moeders. Niks aan de hand, maar mijn prioriteiten liggen momenteel ergens anders en om dit met elkaar te combineren was voor mij niet echt een optie. Wellicht zien jullie mij op een ander moment weer terug, maar voor nu focus ik mij even op het runnen van mijn salon.” Dat moment lijkt nu aangebroken, want volgens Florine keert Kim in het nieuwste seizoen terug.

Releasedatum

Wanneer de opnames van dit seizoen starten is nog niet bekend, maar eerst is het tijd voor seizoen 3. Dat verschijnt ergens dit jaar op Videoland, zo maakte de streamingdienst bekend. Hoewel er nog geen officiële releasedatum is, is het seizoen naar verwachting in de eerste helft van het jaar te zien.

Bron: RTL Boulevard