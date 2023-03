Fout in ‘De verraders’ ontdekt door kijkers: voorspelt dit hoe het verdergaat?

Hoewel er in De verraders vooral een strijd tussen de verraders en de getrouwen zou moeten ontstaan, zijn het nu de verraders die wat interne conflicten hebben. Zo hebben Maria en Katinka helemaal geen vertrouwen in hun mede-verrader Sander.

Gedoe tussen de verraders

De twee dames besloten al in de tweede aflevering van het seizoen op Sander te stemmen tijdens de ronde tafel. Ze zijn hun bondgenoot namelijk liever kwijt dan rijk. Alleen hadden ze even niet zo goed geteld. Het was namelijk Irene die de meeste stemmen kreeg en werd verbannen. De inmiddels boze Sander zat nog in het spel. Die nacht in het torentje hadden Maria en Katinka dus nogal wat uit te leggen. Hoewel Sander de uitleg best begreep, was hij toch duidelijk: “Als jullie mij verraden, trek ik jullie met me mee”. Mochten Maria en Katinka dus nog een poging doen om Sander te verbannen en dit lukt, zal Sander niet schromen om zijn mede-verraders bekend te maken.

Fout van de makers

Nu hebben de kijkers een opvallende fout ontdekt, die alles hiermee te maken kan hebben. Toen Katinka in beeld verscheen, stond er ineens ‘getrouwe’ onder haar naam. Terwijl ze een verrader is! Op Twitter wordt meteen druk gespeculeerd. Zou dit foutje betekenen dat het helemaal escaleert tussen de verraders? ‘Misschien verraadt Sander zichzelf en beide mede-verraders in aflevering drie en beginnen ze opnieuw met nieuwe verraders’, oppert een Twitteraar. Of is er toch iets anders aan de hand?

Ferri Somogyi beleeft in De verraders ontelbaar veel zenuwslopende momenten, maar privé heeft hij ook het nodige meegemaakt:

Bron: Twitter