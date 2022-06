Oeps, foutje!

‘Het perfecte plaatje in Argentinië’

In totaal gingen acht bekende Nederlanders met een passie voor fotografie opnieuw de strijd met elkaar aan. In deze speciale editie gingen de deelnemers met presentator Tijl Beckand en William Rutten op reis naar Argentinië om daar de meest indrukwekkende opdrachten te doen.

Lastige tango-opdracht

Inmiddels zijn er al een aantal kandidaten afgevallen en in de halve finale staan Jochem van Gelder, Tim den Besten, Thomas Berge en Maurice Lede. Zij moeten in de aflevering van woensdagavond aan de slag met dé Argentijnse dans: de tango. Terwijl Jochem, Thomas en Maurice het ene plaatje na de andere schieten, worstelde Tim met zijn dansers op leeftijd. Het maakt niet uit wat hij zegt of doet, ze volgen zijn aanwijzingen niet op.

Grote spoiler

Toch blijft het een spannende uitslag, want je weet nooit wie ineens hét perfecte plaatje schiet. Maar wat een spannende strijd had moeten worden, eindigt in een flinke teleurstelling. Tijdens het reclameblok van Het perfecte plaatje in Argentinië op televisie maakt RTL reclame voor hetzelfde programma op Videoland. Daar kun je namelijk vooruitkijken en was woensdag de finale al te zien.

‘Lekker slim...’

In de beelden op televisie, is dus te zien wie de finalisten van deze speciale editie zijn. En daar staat Tim helaas niet bij. Op social media laten kijkers weten absoluut niet blij te zijn met deze fout van RTL. ‘Hé Videoland, fijn dat jullie met jullie reclame tijdens Het perfecte plaatje alvast verklappen wie door is naar de finale’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Sorry? Laten jullie nou in een reclameblok tijdens de halve finale van Het perfecte plaatje al de finalisten zien? Lekker slim….’

Fijn dat ze tijdens de reclame de uitslag van vandaag al bekendmaken #hetperfecteplaatje — Ruben Hoekstra (@RubenJHoekstra) 29 juni 2022

Sukkels bij #hetperfecteplaatje laten de reclame van volgende week als zien met de 3 finalisten, zo weet je nu al wie er deze week afvalt!? #rtl4 #dom #doeitim — 🌺 Loesje 🌺 (@Mloesje83) 29 juni 2022

Was die vooruitblik nou een spoiler???#hetperfecteplaatje — Kez (@Kez60650930) 29 juni 2022

Hé @Videoland fijn dat jullie met jullie reclame tijdens #hetperfecteplaatje wel verklappen wie door is naar de finale — Linds (@zegmaarLinds) 29 juni 2022

Dit is me even een potje dom @RTL4

Reclame maken voor de finale van #hetperfecteplaatje op videoland. Nu weet ik inmiddels wie van deze 4 níet in de finale staat — sander meindertsma (@SanderM78) 29 juni 2022

Handig van RTL om tijdens de reclame alvast de finalisten van #perfecteplaatje te laten zien 😂😂😂#hetperfecteplaatje — Jan (geen) Schaap (@janschaap1111) 29 juni 2022

Altijd leuk dat de finale kandidaten al bekend gemaakt worden tijdens een reclame break #fail #hetperfecteplaatje @RTL4 #SpoilerAlert — Dagmar (@DSuchtelen) 29 juni 2022

Zag ik nu in de vooruitblik van Videoland nu al wie er afvalt in deze aflevering van het perfecte plaatje!? #hetperfecteplaatje #rtl — Marlon (@Yetimilk) 29 juni 2022

Sorry? Laten jullie nou in een reclameblok tijdens de halve finale van #hetperfecteplaatje al de finalisten zien? Lekker slim…. — Pieter Tammens 🎙📻 (@PieterTammens) 29 juni 2022

Heerlijk die spoiler bij @RTL4 zit je #hetperfecteplaatje te kijken, zenden jullie de promo voor volgende week uit, zodat nu al duidelijk is wie er in de finale zitten... 🙈🤦‍♂️ — Thiemo (@thiemodelange) 29 juni 2022

Dankzij de reclame van @Videoland

TIJDENS #hetperfecteplaatje al beelden van de finale laten zien, waarin we (spoiler) t** niet als finalist zien? Wat is dit?! — Daniël (@dwit1234) 29 juni 2022

Nou nou, wie gaat er naar de finale? Spannend hoor.. 🙄 #hetperfecteplaatje — Kim (@Kiimmyy_) 29 juni 2022

Hoe dom 😂 zit je #hetperfecteplaatje te kijken om te zien wie er naar de finale gaat. Komt er in de reclame een voorstukje van Videoland over wie in de finale zit. Weet je meteen wie er uit is #ooknietspannendmeer — carola. (@oopsfteoghan) 29 juni 2022

Heel fijn die @Videoland reclame van #hetperfecteplaatje, maar nu weten we dus al wie in de finale zit voordat de aflevering is afgelopen..🙄 — Danja 🏳️‍🌈💖💜💙 (@shortynightmare) 29 juni 2022

Joehoe @RTL4 hoe handig vinden jullie het zelf om via de reclame te vertellen wie er straks afvalt vlak voor die finale... beetje jammer dit #hetperfecteplaatje — Suzanne sjalalala (@Suzannew26) 29 juni 2022

Bron: Het perfecte plaatje, Twitter