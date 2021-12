Frank en Rogier definitief weg bij RTL na ‘bewogen tijd’

Dit betekent dat de heren helemaal niet meer op de zender te zien zullen zijn. Dus ook niet los van elkaar en in een ander programma dan Paleis voor een prikkie.

Bewogen tijd

In een verklaring laat de zender weten dat ze het een gezamenlijke beslissing is: “Door persoonlijke omstandigheden is het voor Frank en Rogier niet meer mogelijk om als duo de succesvolle programma’s te presenteren bij RTL die ze voorheen deden.” De zender laat weten daar alle begrip voor te hebben. “Maar daarmee komt nu een einde aan de vaste samenwerking. De beëindiging is in harmonie besloten en alle partijen kijken terug op een bewogen tijd die niettemin mooie televisie heeft opgeleverd.”

Ruzie

Frank en Rogier gingen een paar maanden geleden uit elkaar en dat ging niet bepaald in goede harmonie. De twee liggen flink met elkaar in clinch en zoeken regelmatig de media op om vuil over elkaar te spuwen. De twee waren maar liefst zeventien jaar samen, maar blijken inmiddels niet meer door één deur met elkaar te kunnen - en dat zal ongetwijfeld een belangrijke reden zijn geweest voor dit besluit.

Bron: RTL Boulevard