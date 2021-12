Het leidt tot een confrontatie tussen de twee mannen.

Niet-coronaproof feestje van Amalia

Zaterdag vierde Amalia haar achttiende verjaardag in Den Haag. Maar in plaats van de voorgeschreven vier bezoekers te ontvangen, waren er in de tuinen van het paleis veel meer aanwezigen. Wouter de Winther, journalist bij De Telegraaf, schreef er een artikel over. “Onze tipgevers hadden het over een getal van honderd”, vertelt hij bij Beau aan tafel. Toch zou het bezoekersaantal lager liggen dan dat. “De Rijksvoorlichtingsdienst heeft 21 gezegd”, geeft Wouter dan ook toe. Tenminste, er zijn in ieder geval 21 uitnodigingen verzonden, zo meldde de RVD. “Maar niet iedereen was gekomen.”

‘Laat dat meisje met rust’

Buiten het feit dat Beau van Erven Dorens het opvallend vindt dat mensen een uitnodiging voor de verjaardag van de troonopvolger aan zich voorbij laten gaan, zorgen de woorden van Wouter voor meer verontwaardiging. Acteur Frank Lammers, die aan tafel zit om zijn nieuwe kerstnummer te promoten, haakt namelijk in op het gesprek. Hij neemt het op voor de prinses. “Waarom zeg je dat het er honderd zijn?”, vraagt hij aan Wouter. “Laat dat meisje met rust. Zeg gewoon: er waren te veel mensen. Maar als je niet zeker weet dat het honderd mensen waren, moet je dit niet zeggen”, voegt Frank daar vurig aan toe. “Ik hou hier niet van”, besluit hij.

Jumbo-vacature

Wouter doet een poging om gevat te reageren. “We hebben helaas geen vacatures meer voor de Jumbo-acteur”, sneert hij naar Frank. Beau probeert de sfeer nog wat te sussen, maar de heren zijn al te erg verwikkeld in hun discussie. “Wat is dit voor opmerking?”, bitst Frank terug.

Vrede

Uiteindelijk wordt er toch vrede gesloten tussen de mannen. Of iets wat erop lijkt. Als Beau de heren vraagt om de kerstgedachte een beetje vast te houden en aardig tegen elkaar te zijn, maakt Frank een handgebaar in de lucht en kijken hij en Wouter elkaar even aan.

Reacties

Op Twitter laten de kijkers zich uit over de discussie. Velen vinden het goed dat Frank opkwam voor Amalia. Ook laten een aantal mensen weten dat ze de Jumbo-reactie van Wouter niet gepast vonden.

"Als je niet zeker weet dat er 100 mensen op Amalia's feestje waren, moet je dat niet op deze toon zeggen", aldus Frank Lammers (held!) tegen @wouterdewinther. Wouter: "we hebben helaas geen vacatures meer voor de Jumbo acteur". Bah! 🤢 #beau — Danique (@Danique89_gc) 15 december 2021

Oh, mooi, Frank Lammers die even zegt zeur niet zo over aantal gasten en ik vind het geweldig. #beau — Dennis (@Dennis5103) 15 december 2021

Frank Lammers heeft een goed punt. Plus bijna iedere 18e verjaardag in nederland wordt gewoon gevierd hoor. Laat je niet wijsmaken dat mensen zich keurig aan die 4 bezoekers gaan houden. Helaas. Maar laat dat meisje lekker met rust pfff #beau — linkijkttv (@howslivegoing) 15 december 2021

Heerlijk hoe Frank Lammers politiek verslaggever Wouter de Winther op zijn plek zet.#Beau — Laurens van Oene (@LaurensvanOene) 15 december 2021

Voor het iets te uitbundige feestje zei koning Willem-Alexander sorry tegen het volk. Ook heeft hij eens zijn excuses aangeboden bij Amalia. Dít is waar hij sorry voor zei.

Bron: Twitter, RTL