Frank Masmeijer door gratie van koning Willem-Alexander eerder op vrije voeten

Frank werd eerder door een Belgische rechter veroordeeld tot negen jaar cel voor zijn aandeel in een grootscheepse cocaïnesmokkelzaak. Hij zat langere tijd in België vast, maar mocht uiteindelijk het laatste deel van zijn straf uitzitten in Nieuwegein.

“Ik kan het nog steeds niet bevatten”

De voormalig presentator moest eigenlijk nog anderhalf jaar daar zitten, maar kreeg onlangs een bijzondere boodschap van een medewerker van de gevangenis. Die vertelde hem dat de koning hem gratie heeft verleend en dat hij dus per direct vrijkomt. “Ik kan het nog steeds niet bevatten”, aldus Frank, die grapt dat toen hij wegreed met vriendin Anita, hij tegen haar zei: “Geef maar een dot gas, voordat ze zich bedenken!”

Voor het eerst kleindochter kunnen vasthouden

Frank is zich er naar eigen zeggen van bewust dat gratie ‘bijzonder en zeldzaam’ is, maar blijft van mening dat hij een te hoge straf heeft gekregen voor wat hij heeft gedaan. “En dat vonden meer mensen, onder wie nu zelfs dus de koning kennelijk ook”, aldus Frank die na zijn vrijlating onder meer voor het eerst zijn kleindochter heeft kunnen vasthouden.

Hoe zit het precies met gratie verlenen?

Dat de koning gratie heeft verleend betekent niet dat het zijn besluit was, hij heeft simpelweg alleen zijn handtekening gezet. De gratie is op het verzoek van een speciaal aangestelde rechter en de minister van Rechtsbescherming. Het verlenen van gratie komt vaker voor dan je denkt. De koning zet tientallen handtekeningen per jaar.

Bron: De Telegraaf