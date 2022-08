De mannen zullen op 3 oktober beginnen.

V van Veronica

De dj’s hebben het nieuws bevestigd op Instagram. “Spannende nieuwe stappen vier je op het terras. Je ziet hier een blije man die de V van Veronica maakt, want op de Vrijdagavond ga ik daar een show maken, en de V van Vreelancen, want dat ga ik de rest van de week doen”, schrijft Frank bij een foto van zichzelf. “Na 13,5 jaar bij de fantastische club BNN (later BNN/VARA) rond te hebben gebanjerd en acht jaar heerlijk radio mogen maken op 3FM sla ik mijn vleugels uit.”

Samen op avontuur

Ook Sander laat via Instagram van zich horen. “Daar gaan we! Samen op avontuur naar een nieuwe zender”, schrijft Sander bij een foto van hem en Frank. “Vanaf oktober ben ik maandag tot donderdagavond te horen op Radio Veronica! Dankbaar voor meer dan 10 mooie jaren bij BNNVARA en 3FM.”

Absolute muziekjunkies

Radio Veronica is enorm blij met hun nieuwe collega’s. “Met Sander en Frank verwelkomen we weer twee absolute muziekjunkies in het inmiddels zeer rijke palet aan presentatoren van Radio Veronica. Fantastisch dat ze deze stap maken”, laat zendermanager Rob Stenders in een persbericht weten.

Reactie BNNVARA

BNNVARA noemt het vertrek van de twee dj’s ‘heel jammer’. “Het zijn eigenzinnige radiomakers, die ons en NPO 3FM verder hebben geholpen en op de kaart hebben gezet. Wij waren graag met Sander en met Frank doorgegaan, maar we gunnen beiden uiteraard alle goeds voor de toekomst.”

BNNVARA is momenteel druk bezig met de invulling van de 3FM-programma’s op de tijdstippen van Sander en van Frank. Het is nog niet bekend wie de twee mannen vervangt.

Bron: AD