Frans Bauer blikt terug op herseninfarct Mariska: “Ik had het idee dat ze dronken was”

Als Mariska begin dit jaar wordt getroffen door een herseninfarct, is aan het begin nog helemaal niet duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand is. “We reden naar de dokterspost om pilletjes te halen, want de huisarts dacht eerst dat het een allergie was”, zo vertelt Frans.

“Ik dacht: dat gaat niet goed komen”

Dan ineens gaat het snel: “Het werd in de auto steeds gekker. Ik had het idee dat ze dronken werd, maar dat was niet zo. We zijn direct doorgereden naar het ziekenhuis. Daar werd het van kwaad tot erger. Haar gezicht begon scheef te zakken en ze kon haar armen en benen niet meer bewegen. Ik werd bang en dacht: dat gaat niet goed komen.”

Van bezige bij naar rustige vlinder

Gelukkig gaat het nu dankzij medicatie weer een stuk beter met Mariska. “Alles doet het weer, aan de buitenkant zie je het niet”, aldus Mariska. “Maar in mijn hoofd is het wel veranderd. Alles is heel snel te veel. Vroeger hield ik zonder moeite dertig ballen in de lucht, nu doe ik wat rustiger aan. Ik ben van een bezige bij een rustige vlinder geworden.”

Bron: Omroep MAX