Frans Bauer deelt de methode waarmee hij 32 kilo afviel

Frans is veel aangekomen nadat zijn vrouw Mariska, in januari 2022, werd getroffen door een herseninfarct. “Ik zat in een spiraal van ellende, dus begon ik te emo-eten", vertelt hij aan HLN.

Realisatiemoment

Tijdens de coronaperiode werden zijn optredens afgezegd waardoor hij veel stilzat. Dit in combinatie met de ziekenhuisopname van Mariska zorgde ervoor dat hij na een paar maanden 120 kilo woog. “Toen het leven weer normaal werd, stond ik ’s ochtends voor de spiegel en realiseerde ik me dat ik er iets aan moest doen.”

Geen dieet

In oktober besloot hij aan de slag te gaan met zijn leefstijl, zonder professionele hulp. Om af te vallen is hij niet begonnen aan een specifiek dieet. “Dat heb ik ooit al geprobeerd, dat werkt niet voor mij.” Hij besloot zijn maaltijden kleiner te maken. Hij eet hetzelfde als voorheen, maar dan in minder grote porties. Zijn bourgondische leven wil de zanger niet volledig opgeven. “Ik wil blijven genieten van het leven, niet als een konijn de hele dag wortelen en sla eten. Ik vind dat we tegenwoordig doorslaan wat gezond eten betreft, met al die producten waar ik nog nooit van gehoord heb.”

In een restaurant let hij meer op dan vroeger, door bijvoorbeeld een caesarsalade te bestellen in plaats van friet. “Gisteren ben ik met mijn vrouw naar een restaurant geweest en dan is het ook bourgondisch, maar ik ben me bewuster van wat ik bestel.

In het zweet

Naast zorgvuldiger te zijn met wat hij eet, is Frans ook begonnen met intensief sporten. Elke dag is hij minstens een uur in beweging. “Fietsen, steppen, hardlopen, krachttraining... Om 07.00 uur sta ik klaar in mijn trainingspak, ik heb een strak sportschema. Vier keer per week loop ik 15 kilometer.” Aan beweging komt de zanger dus niets tekort.

Bijna terug op oud gewicht

Dat het afvallen zo soepel gaat, komt volgens Frans omdat hij zich mentaal ook beter voelt. ,,Op het moment dat je leven bestaat uit ziekenhuizen, doktersbezoeken en therapieën heb je wel wat anders aan je hoofd dan vermageren. Nu sta ik weer positiever in het leven en lukt het wél, ik kan ook weer genieten.” De zanger ging van een strakke maat 56 naar een losse 52. Nog even en dan zit hij weer op zijn oude gewicht. “Nog enkele kilo’s, zodat ik weer 86 kilo weeg. Bij dat gewicht voel ik me lekker.” Goed bezig, Frans!

Bron: HLN