Frans Bauer emotioneel in programma De Kist: 'Ik dacht dat Mariska dood zou gaan’

Hoewel het inmiddels naar omstandigheden goed gaat met Mariska Bauer, is de familie de schok van het herseninfarct nog niet te boven. Regelmatig blikken Frans en Mariska er dan ook op terug. In De Kist, een EO-programma waarin bekende Nederlanders over de dood praten, vertelt Frans Bauer emotioneel over de situatie van zijn vrouw.

Herseninfarct

Begin 2022 werd Mariska Bauer getroffen door een herseninfarct. In eerste instantie had ze helemaal niet door wat er aan de hand was, zo vertelde ze eerder in een Instagram-post, maar later werd de ernst van de situatie duidelijk. Het resulteerde in een ziekenhuisopname en een lang herstelproces, wat ook voor man Frans mentaal zwaar was. In het EO-programma vertelt hij erover en wellen de tranen op in zijn ogen. Volgens hem is het voorval een van de zwaarste dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. ‘Ik dacht dat Mariska dood zou gaan. Dat dacht ik echt,' aldus Frans. ‘En dat is het enige wat ik niet aan kan,’ vertelt hij. ‘Als het echt dreigt fout te gaan, kom je er pas achter hoeveel je van iemand houdt. Dan is de angst voor de kist duizend keer groter dan als ik er zelf in zou moeten.’

Gezondheid Mariska

Gelukkig weet Mariska erboven op te komen en blijft die kist slechts een nachtmerrie. Eerder vertelde ze aan tijdschrift Vriendin dat het goed met haar gaat, maar ze nog wel altijd vermoeid is. ‘Waar ik eerst aan zes uur slaap genoeg had, heb ik nu minimaal acht tot tien uur nodig om met een volle batterij wakker te worden.’

De volledige aflevering van De Kist is zondagavond 15 januari om 23:30 uur te zien op NPO2.

Bron: EO