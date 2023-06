Frans Bauer gaat met dít nieuwe tv-programma laaggeletterden helpen

Dat er in Nederland ruim 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, is een feit. Het beperkt deze mensen in allerlei dingen die ze dagelijks moeten doen. Prinses Laurentien zet zich ook al jaren in voor laaggeletterden en Libelle maakte vorig jaar een speciale editie voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.

Laaggeletterden helpen

Ook Frans Bauer kent het probleem van dichtbij. Hij moest zijn ouders vroeger helpen met bijvoorbeeld het voorlezen van de ondertiteling van tv-programma’s, want ze konden zelf niet lezen.

De zanger en presentator gaat nu met AVROTROS een televisieprogramma over laaggeletterdheid maken met de titel Frans Bauer - Een leven zonder letters. Frans loopt in de serie met twaalf mensen mee die hij in hun dagelijks leven volgt. Hij probeert ze waar hij kan te helpen om weer zelfvertrouwen te krijgen.

‘De Bauers’

Het programma van Frans komt in het najaar. Dat wordt eerder dan een mogelijke terugkeer van De Bauers, de realityserie rond Frans en zijn gezin waarvan de eerste aflevering twintig jaar geleden te zien was. Er wordt wel gesproken over een nieuwe reeks, maar het is nog niet zeker of de serie daadwerkelijk terugkomt.

Frans Bauer heeft een bijzondere manier om zweten tegen te gaan. Dat zie je in deze video:

Bron: RTL Boulevard