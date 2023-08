Frans Bauer is afgevallen op vakantie en onthult hoe hij dat heeft gedaan

Aankomen als je op zonvakantie bent, is natuurlijk helemaal niet gek. Je geniet lekker van eten, drankjes en luiert erop los. De combinatie van weinig beweging en lekker eten kan zomaar zorgen voor wat zogenoemde vakantiekilootjes. Niet voor Frans Bauer!

Frans Bauer is afgevallen op vakantie

De volkszanger viel 2,5 kilo af tijdens zijn vakantie. ‘Wat hier nou gebeurt op vakantie, is niet te geloven’, vertelt Frans in een video op Instagram. ‘Het is de allereerste keer in mijn hele leven dat ik ben afgevallen op vakantie.’

Hoe deed Frans dat?

Hij onthult ook hoe hij dat heeft gedaan: ‘Dat alles door te sporten, daar begint het mee iedere ochtend. Gezond te eten: een mager ontbijt, ’s middags een salade en ’s avonds goed opletten op wat je eet. Gewoon een stukje vlees, geen saus, geen poespas, geen ellende. Gewoon: basic, basic, basic.’

Reacties

‘Dat heeft geresulteerd in 2,5 kilo eraf’, zegt Frans trots. ‘Een duimpie voor mezelf. Een win-win-situatie: op de playa zijn én afvallen. Dat is toch geweldig!’ Ook de volgers van Frans zijn enthousiast. Massaal reageren ze dat hij goed bezig is. Bas Smit grapt: ‘Die 2,5 die jij kwijt bent heb ik toevallig gevonden.’

Fitte BN’ers

Frans Bauer is al langere tijd bezig met fit worden. Hij viel al 32 kilo af en hoe hij dat deed lees je hier. Frans is niet de enige BN’er die de laatste tijd intensief sportte. Leonie ter Braak, Halina Reijn en Isa Hoes danken hun killerbody aan déze methode.

