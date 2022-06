Frans Bauer: “Pas volgend jaar weten we of Mariska hersteld is na herseninfarct” Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Onzekerheid

Mariska Bauer (46), de vrouw van Frans Bauer (48) werd begin dit jaar getroffen door een herseninfarct. De schrik zat er bij het gezin goed in, maar gelukkig lijkt het inmiddels wat beter te gaan. Toch is het nog maar de vraag of ze ooit nog de oude wordt. “We kunnen nog niet zeggen of ze voor honderd procent gaat herstellen”, zo vertelt Frans aan de Story.