Frans Bauer stond op het punt om carrière op te geven na herseninfarct Mariska

Als dat geen echte liefde is.

Frans Bauer zou carrière opgeven voor Mariska

“Ik heb gezegd: ‘Als hier Maris niet uitkomt, dan stop ik met zingen. Dan ga ik haar volledig verzorgen’”, blikt Frans Bauer terug op het moment van aankomst bij het ziekenhuis.

Voor hem is het niet een kwestie van ‘moeten’, maar ‘willen’ als het om de zorg van zijn vrouw gaat. “Dat wil ik gewoon”, antwoordt hij stellig. “Ze is moeder van m’n vier kinderen. We zijn altijd samen.”

Hypochonder

Omdat Mariska er inmiddels weer grotendeels bovenop is, kan Frans gewoon blijven zingen. Hij is wel voorzichtiger geworden sinds het voorval, toen hij een tijd bang was om zijn vrouw te verliezen.

Sindsdien is hij hypochonder. “Zeker als het Mariska aangaat. Als ze ook maar enigszins duizeligheid vertoont, dan is het met rokende banden richting de huisartsenpost. Als ik die niet kan bereiken, dan staat er binnen no-time een ziekenauto.”

Angst

Frans is naar eigen zeggen ‘serieus bang’ dat zijn grote liefde nog iets overkomt. “Ze is mijn alles”, zegt hij tegen Ruud. “Dat besef je pas echt op het moment dat je op een kamer bent en dat je je vrouw achteruit ziet gaan.”

Tijdens en na het infarct week Frans niet van Maris’ zijde. “Ik vond het fijn om voor Mariska te zorgen, dat gaf een soort controle. Maar voor een partner is dit ook angstig, want ik wist niet hoe ik haar situatie moest beoordelen”, zei hij daar eerder over in gesprek met Libelle.

“Na een paar dagen mocht Mariska gelukkig naar huis. Toch was ik constant bang dat er iets met haar zou gebeuren. Nog steeds trek ik het niet als ze alleen thuis is, er moet altijd iemand bij haar zijn.”

Benieuwd naar het hele gesprek? Beluister de podcast hieronder.

Het leven van Frans en Mariska Bauer was het afgelopen jaar heel anders dan normaal, toen Mariska een herseninfarct kreeg. Om die reden zijn ze dit jaar éxtra dankbaar dat ze elkaar hebben. “Voor ons is het elke dag kerst.” Libelle vroeg hen wanneer ze voor het laatst gehuild hebben, hebben uitgeslapen en wanneer Frans voor het laatst om zijn eigen grap heeft gelachen.