Frans en Mariska Bauer blikken terug op herseninfarct Mariska: “We zaten er helemaal doorheen”

Frans Bauer is nog maar net klaar met zijn verbouwing als zijn vrouw Mariska begin 2022 een herseninfarct krijgt.

Herseninfarct

“Ik zat in dat ziekenhuis. We zaten er allebei helemaal doorheen”, begint Frans, waarna Mariska toevoegt: “Ik had een scheve mond. Ik was aan één kant verlamd. Dan heb je wel zoiets van: komt dat nog goed?” Gelukkig bleek al vrij snel dat deze symptomen voor Mariska niet blijvend zijn, al heeft ze wel nog steeds last van andere verschijnselen.

Langdurige verschijnselen

“Soms weet ik even niet meer waar ik het over heb, waar ik in mijn verhaal ben”, legt ze uit. “Daaraan kan ik wel merken dat ik er toch iets aan over heb gehouden.”

Ook het gezin Bauer ziet veranderingen in Mariska en vindt dat ze sindsdien een flapuit is geworden en ‘directer’. “Als Maris met een bepaalde situatie niet blij is, zou ze vroeger waarschijnlijk niks hebben gezegd, maar nu zegt ze gelijk: ‘Ik vind er geen reet aan’”, aldus Frans. Zoon Jan noemt zijn moeder ‘een beetje opvliegerig af en toe’.

Mariska herkent zich hierin: “Vroeger, nee, een jaar geleden, zou ik denken: laat nou maar. Maar nu komt ‘laat maar’ niet meer voor”, waarna Frans grapt: “Als eerste word ik geofferd.”

Gevolgen in huis

De nasleep van Mariska’s herseninfarct heeft ook invloed op de rolverdeling in huis. Oudste zoon Christaan vertelt dat hij ineens moest gaan stofzuigen en de was moest doen. “Alles moest gebeuren wat we normaal misschien minder deden”, vertelt hij, waarop Mariska reageert: “Wat jullie minder deden? Wat jullie níet deden. Helemaal niet.”

Al zijn de emotionele gevolgen voor het hele gezin het heftigst geweest. “We hebben hier wel met z’n allen veel zitten huilen”, aldus Frans.

Het gezin Bauer is heel hecht. Eerder was er sprake van dat zoons Christaan en Jan niet mee zouden verhuizen. In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: Linda.nl, RTL Boulevard