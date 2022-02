De eerste beelden van deze aflevering zijn naar buiten gebracht. We zien dat het stel openhartig spreekt over de zware periode die ze achter de rug hebben sinds het herseninfarct van Mariska.

Frans en Mariska over zware tijd

“Ik ben zo dankbaar dat ze er nog is”, horen we Frans zeggen. Mariska vertelt aan presentator Jeroen van der Boom hoe het nu met haar gaat: “Ik ben wel veel sneller moe en doe gewoon veel rustiger aan.” Ze laat weten dat ze van een ‘bezige bij’ naar een ‘rustige vlinder’ is gegaan.

Lieve verrassing

Ook krijgen de twee een bijzondere verrassing. Hun oudste zoon Christiaan duikt opeens op. Hij zingt het lied Papa van Stef Bos voor zijn vader. En als we zo naar de eerste beelden kijken en luisteren doet hij dat hartstikke goed! “Dit is eigenlijk het allermooiste wat ik ooit als artiest in een programma heb mogen meemaken”, reageert Frans dankbaar.

Deze aflevering van Hoge bomen zie je zaterdag 26 februari om 21:25 uur bij SBS6.

