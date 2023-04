Fred van Leer blikt terug op extreem moeilijke periode: “Ik was moe, kapot en compleet gesloopt”

In 2019 wordt Fred van Leer opgenomen in het ziekenhuis met ondraaglijke pijn. Het blijkt een vleesetende bacterie in zijn schouder, waarvoor hij drie keer onder het mes moet. Vanaf dat moment gaat het snel bergafwaarts met de stylist. In het AD spreekt hij openhartig over de hel die hij de afgelopen jaren doormaakte. “2019 was kut, maar daarna werd het horror.”

Uitlekken privévideo

Nauwelijks bijgekomen van wat hem fysiek overkwam, krijgt Fred een klap als in oktober 2020 een sekstape uitlekt, die massaal wordt gedeeld via WhatsApp. “Fucking gênant en kwetsend”, zegt hij daarover tegen de krant. “Ik was compleet van de wereld.”

Na een nacht in de crisisopvang ontfermen zijn vrienden zich om beurten over hem. Ze pakken zijn telefoon af en wissen elk bericht dat hij binnenkrijgt, ook de vele steunbetuigingen. “Mijn vrienden zijn fantastisch”, zegt hij daarover. “Dat ze mij zo opgevangen hebben, maakt mij de rijkste man op aarde.”

Vreselijke beslissing

Het gaat echter mis als hij drie dagen later naar zijn reservetelefoon grijpt, die hij heeft voor werk. Op de wc scrolt hij door de honderden reacties. Dan knapt er iets. “Op een gegeven moment heb ik iets gedaan waardoor ik uit mijn huis getakeld moest worden. Het was een vreselijke beslissing. Het enige wat ik wilde, was er gewoon niet meer zijn. Ik was wanhopig.”

Nepnieuws

Omstanders zien hoe de brandweer Fred met een hoogwerker uit zijn huis takelt. Vanwege de kou en zijn privacy is de brancard bedekt met een wit laken, waarop Hart van Nederland zijn overlijden meldt. In de dagen erna wordt de stylist overladen met steunbetuigingen. ‘#teamfred’ wordt trending op sociale media. Fred doet zijn verhaal in een emotionele video op Instagram.

Overval

Alsof dat niet genoeg is, krijgt hij twee weken later nog een klap. In alle vroegte doet Fred de deur open voor pakketbezorgers. Als hij de trap afloopt, ziet hij dat één van hen een pruik draagt en realiseert hij zich dat het overvallers zijn. Hij schopt de twee gewapende mannen de trap af en houdt er een gebroken rib aan over. Hoe beangstigend ook, dit blijkt uiteindelijk het kantelpunt.

“Ik weet nog dat mijn vriend Michael me op kwam halen uit het ziekenhuis. Hij dacht: dit is een genadeklap voor Fred. Maar hij komt daar binnen en ziet mij zitten in een stoel - en dat klinkt heel theatraal, maar dat ben ik nu eenmaal - en ik herrijs als een feniks uit de as.”

Kantelpunt

Een plotselinge kracht doet Fred zijn leven weer oppakken. “Ja, echt”, vervolgt hij. “Het is heel gek, maar die overval heeft me in zekere zin geholpen. Ineens wás ik er weer, alsof ik de controle terug had. Ik dacht: bam, we gaan weer knallen. Dat is een manier van overleven, maar ergens in mijn hoofd zat een zaadje dat bleef groeien, zonder dat ik daar aandacht aan besteedde.”

Helemaal op

Hij blikt terug op wat hem de afgelopen jaren overkwam. “Ik was op. Alsof ik met 120 kilometer per uur tegen een muur was geknald. Ik weet nog dat ik bij thuiskomst over de Erasmusbrug wandelde - ik wandel elke dag - en mijn manager Conny belde. Ik moest de volgende dag naar een Fashion Week-achtig ding. Ik barstte in tranen uit en zei: ik red het niet.’”

Gecancelde theatertour

De stylist kon naar eigen zeggen niet ‘up’ zijn. “Ik kon me niet opladen. Dat gevoel kende ik niet. Hoe verdrietig ik in het leven ook ben geweest, hoeveel pijn ik ook had, ik kon altijd door op adrenaline.” Hij vertelt hoe hij tijdens zijn eerste theatershow in 2018 met een darmontsteking op het podium stond. Nu wist hij niet hoe hij nog vijftig shows van zijn nieuwe tour moest doen. Het is dan ook de reden dat hij zijn theatershow cancelde. “Ik kan niet werken op halve kracht. Ik draai elke show alsof het mijn première is. Dat verdienen de mensen die een kaartje kopen”, zegt hij.

Werken aan herstel

Met het cancelen van zijn theatershow kwam een persbericht naar buiten. De strekking: Fred heeft rust nodig. “De media hebben er een burn-out van gemaakt. Prima, geef het beestje maar een naam.”

Inmiddels spreekt Fred wekelijks met een psycholoog. “Ik ben altijd iemand geweest van de hoge pieken, diepe dalen, dat zal nooit anders worden. Maar nu bleef ik ergens halverwege hangen. Ik was moe, kapot, compleet gesloopt.”

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

