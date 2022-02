Fred van Leer deelt foto van bijna 20 jaar geleden: “Scheelt 25 kilo”

Zo deelt hij nu een foto uit 2003 met zijn volgers.

Oude foto

Op de foto heeft hij weinig haar en draagt hij een roze retro-zonnebril. Ook is hij volgens de stylist zelf 25 kilo zwaarder dan op de foto die hij er naast zet: een kiekje uit 2016.

25 kilo

Fred geeft meteen toe dat hij in 2016 wel héél strak in zijn vel zat. “Die 25 kilo's zitten er inmiddels wel weer aan, maar toch", schrijft hij. Fred ontvangt veel positieve reacties op deze throwback, ook van zijn bekende vrienden. Zo jubelt zangeres Shary-An: “Op beide een schat!” en is musicalster Patrick Martens onder de indruk: “Maar die gespierde poten van jou!”.

Wandelen

Vorig jaar onthulde Fred dat hij in korte tijd zeven kilo was afgevallen. Zijn geheim? Wandelen! Hij zette gemiddeld 18.000 stappen per dag. “Hierdoor ben ik zeven kilo kwijt en superfit. Het is het allerlekkerste dat je kunt doen, want je hoofd maak je ermee leeg. Het is een soort natuurlijke antidepressiva”, aldus Fred destijds.

